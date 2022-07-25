Зайнутдинов вновь попал в сборную тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored вновь включил казахстанского игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в символическую сборную второго тура РПЛ.

В матче с «Сочи» (3:0) он играл на позиции центрального защитника.

Оценка Зайнутдинова за матч – 7.8.

Также из ЦСКА в сборную попали голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Хесус Медина.

Ранее Зайнутдинов оказался в символической сборной первого тура.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»