«Туран» арендовал хавбека «Белшины» Гуренко

«Туран» объявил о контракте с белорусским полузащитником Артемом Гуренко.

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Он будет выступать под 21-м номером.

Последним клубом хавбека была «Белшина», статистика здесь.

По информации Transfermarkt, Гуренко перешел в туркестанский клуб на правах аренды до конца сезона.

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