Тренер молодежки «Тобола»: «Индивидуальные качества игроков «Мактаарала» выше, чем у многих наших футболистов»

Главный тренер молодежного состава «Тобола» Олег Лотов прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана с «Мактааралом» (1:4).

– Во-первых, хочется поздравить «Мактаарал» с победой. Тяжело еще нам играть с командами уровня Премьер-лиги. Сразу видна разница в индивидуальном мастерстве игроков. Мы старались играть очень компактно, но индивидуальные качества игроков «Мактаарала» выше, чем у многих наших футболистов. Тем более, у нас во Второй лиге нет таких спаррингов, чтобы мы могли на них расти. Из таких матчей молодежь должна выносить уроки, их уровень должен подниматься. А так, ребята – молодцы. Насколько могли, выдерживали темп.

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