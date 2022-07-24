«Мактаарал» подписал нападающего Джаху

«Мактаарал» подписал 20-летнего ивуарийского нападающего Яо Леонарда Джаху.

Он будет выступать под 88-м номероом.

Последним клубом Джахи была «Сморгонь», статистика здесь.

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