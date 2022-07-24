Зайнутдинов о частой смене позиций: «Думаю, Игорь не даст мне в ворота встать»

Игрок ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов ответил на вопросы клубной пресс-службы после победы над «Сочи» во 2-м туре РПЛ.

– Очень тяжелая игра, тяжелые погодные условия. Вдвойне приятно победить такого соперника.

– Акинфеев сегодня отдал голевой пас. Как часто на тренировках он выдает такое?

– Всегда ждешь от него эти передачи. Нет других таких вратарей, чтобы с места могли так отдать. Знаю, что у него далеко не первая голевая. Сумасшедший вратарь, вот и все.

– Как чувствуешь себя на позиции защитника? Готов ли дальше играть на ней? И не хотел бы уже попробовать себя вратарем, хотя бы ненадолго?

– Думаю, Игорь не даст мне в ворота встать (улыбается). А так я готов играть там, где принесу пользу команде. Центральный защитник и левый латераль — эти позиции не так сильно отличаются, поэтому я адаптирован.

– Команда сегодня кайфовала на поле?

– Да, кайфовала. Приятно, когда свои болельщики поддерживают. Условия топовые, отличное поле, погода хоть и жаркая, но хорошая. И победа дает эмоции.

– Ты очень хорошо смотришься на позиции защитника. Против какого нападающего ты бы хотел сыграть, даже из тех, которые уже завершили карьеру?

– Если брать «Сочи», то против Мелкадзе тяжело играть, постоянно бежит за спину. Жоаозиньо, наоборот, бежит под мяч. Два разных тайма, было тяжело со всеми. А если говорить, что против кого хотел бы сыграть — Роналдо.

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