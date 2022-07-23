Защитник «Актобе» Шомко о 0:0 в Кубке: «В Таразе было очень жарко, но это не оправдание»

Защитник «Актобе» Дмитрий Шомко высказался после ничьей с «Таразом» (0:0) в Кубке Казахстана.

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– Тяжелая игра была. Хотели добиться положительного результата. Но к сожалению, это не удалось. В Таразе было очень жарко, но это не оправдание. Хотели навязать свой футбол. Соперник очень хорошо сыграл во всех компонентах. Я думаю, что мы сами виноваты в том, что наше задуманное не получилось. Чего не хватило? Реализации. Сыграли на ноль в обороне, но не забили в атаке. Вот и все. В принципе, конечно, ребят впереди не хватало. Но те, которые вышли на поле, неплохо себя проявили. Есть над чем работать. Думаю, во всеоружии подойдём к домашнему матчу с «Таразом». Разберем их досконально после сегодняшней игры.

– Как проявил себя Ислам Русланулы?

– Иско? Он сыграл очень хорошо. Но у него была небольшая нервозность, потому что впервые вышел в старте. Проявил себя довольно с хорошей стороны. Но, конечно, ему еще работать и работать. И мы всегда поддержим его.

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