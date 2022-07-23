Тренер «Тараза» Мазбаев: «Мы рассматривали хорошего форварда из Боснии, но по финансам договориться не удалось»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал ничью с «Актобе» (0:0) в Кубке Казахстана по футболу.

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– Выяснилось, что основные нападающие у соперника не приехали. Мы поняли, что наибольшую опасность стоит ожидать от стандартов, и старались не ошибаться в таких моментах. Я считаю, что никакой опасности от атаки «Актобе» для нас не было.

Мы плохо играли в атаке, пытались играть быстро, но не получилось так, как ожидалось. Тем более, что защитники соперника не уходили далеко от штрафной площади, у нас было не так много возможностей. Впрочем, считаю, что мы должны были побеждать такой «Актобе».

Трое наших игроков, Лука Гадрани, Жалгас Жаксылыков и Ерсултан Калдыбеков, чувствовали себя некомфортно и не могли играть. Вышедшие на поле ребята хорошо играли изо всех сил, но в атаке игра не ладилась.

Наш новичок Максим Дегтярев с января не играл в большой футбол, последние три месяца он тренируется индивидуально. Дадим ему время в кубковых играх, чтобы он восстановился перед возобновлением чемпионата. Думаю, он усилит нашу атакующую линию.

Наш клуб не может позволить себе топового нападающего. Мы рассматривали хорошего форварда из Боснии, но по финансам договориться не удалось. Однако и Дегтярев хорош, он играл в украинской Премьер-лиге.

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