«Барыс» подпишет двух защитников из ВХЛ (Шайба.kz)

Портал Шайба.kz сообщил, что «Барыс» подпишет двух игроков из ВХЛ.

Речь идет о защитниках Олеге Холоденине (ЦСК ВВС, Самара) и Максиме Минееве («Сокол»).

Источник отмечает, что в прошлом году Минеев проходил просмотр в казахстанском клубе, но не подошел команде.

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