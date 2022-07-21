Али Алиев: «Дебют, я думаю, в какой-то степени удался, исторический гол был забит»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал результат первого еврокубкового матча команды в истории. В нем петропавловцы проиграли хорватскому «Осиеку» (1:2).

– Всех приветствую! Всем командам, кто сегодня будет играть, желаю удачи! Сегодня от нас удача отвернулась. Мы серьезно готовились, но понесли потери. Выбрали другую стратегию, за счет Подио и Яковлева пытались строить атаки, но не довели их до завершения. Некоторые моменты сегодня должны были завершиться голами, но вратарь показал свой класс, свое мастерство.

Кляйнхайслер... как бы мы ни закрывали его в первом тайме, в меньшинстве не сумели предотвратить его удар. Дебют, я думаю, в какой-то степени удался, исторический гол был забит.

- Если бы матч состоялся в Петропавловске, то мог бы быть исход другим?

– Однозначно. Вы видели. Те болельщики, кто был рядом с командой, – они бы создали такой прием, что мало бы не показалось. Там болельщики любят футбол, они очень искренние. Даже на первую лигу приходило больше пяти тысяч человек. Фактор того, что мы играли в Нур-Султане, – тоже мог повлиять.

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- Несмотря на неудовлетворительный счет, что из положительного отметили бы сегодня?

– Я бы отметил отношение к игре, дисциплину. Не было ни одного игрока, который не выполнял установку. Есть определенные погрешности и ошибки, но в целом все понравилось на поле.

- Тренер гостей сказал, что в противостоянии еще не все решено. Хватит ли Вашей команде резерва?

– Конечно, хватит. Я согласен с господином Ненадом, ведь любой мяч, забитый нами там, может изменить ход противостояния. В прошлом году «Шахтер» это уже демонстрировал.

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- Казалось, что Лобжанидзе не хватило поддержки, а Гурман много ошибался. Что также скажете по игре Яковлева, и не кажется ли, что Вы немного запоздали с заменами в атаке?

– Я с вами соглашусь, что Лобжанидзе оставался один, без поддержки. Гурман – игрок достаточно квалифицированный, у него есть опыт. К нему претензий больших нет. Порой выбор направления атаки становился проблемой.

Что касается Яковлева, то его мастерство должно было дать поддержку Лобжанидзе, но в итоге он отработал в обороне, потому что мы играли с «Осиеком». У Яковлева была установка контролировать правый фланг. После удаления они реализовали свой шанс. Замены после удаления – это мысль перестроиться в 4-4-1. Может быть, запоздали. Но так получилось.

- Не хватало Зорича, сыграет ли он в ответном матче?

– К сожалению, в футболе бывают травмы. Но все ребята знают систему, и те, кто сегодня заменил Дарко, – спасибо им.

Напомним, что ответная встреча состоится в четверг, 28 июля, в Хорватии.

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