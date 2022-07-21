«Кызыл-Жар» забил свой первый гол в еврокубках. Автором гола стал защитник «Осиека» Неяшмич

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«Кызыл-Жар» забил свой первый гол в еврокубках в матче против «Осиека» в ЛК.

Автором первого гола в истории петропавловского клуба стал защитник хорватского клуба Дарко Неяшмич на 84-й минуте.

По итогам первого матча «Кызыл-Жар» проиграл «Осиеку» со счетом 1:2.

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