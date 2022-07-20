«Барыс» заключил контракты с защитником Грэмом и нападающим Максимовым

«Барыс» подписал двух новых игроков.

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Было заключено соглашение с канадским защитником Джесси Грэмом, рассчитанное до 30 апреля 2023 года.

До этого Грэм играл за «Пантер» из Аугсбурга, где сыграл 52 матча и заработал 42 (3+39) балла, став лучшим бомбардиром команды.

Также на сезон арендован российский нападающий Кирилл Максимов, в минувшем сезоне игравший в чемпионате Финляндии за «Юкурит» и набравший 9 (4+5) баллов за 28 встреч.

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