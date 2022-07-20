Рикарду Алвеш: «Я буду хранить «Кайрат», Алматы и Казахстан в своем сердце»

Рикарду Алвеш попрощался с «Кайратом».

«Спасибо вам всем за этот удивительный год. Я буду хранить «Кайрат», город и страну в своем сердце!», – написал португальский полузащитник в соцсетях.

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