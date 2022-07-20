Президент усть-каменогорского «Торпедо» о проблемах клуба: «Я сам полгода не получаю зарплату. И что я должен делать?»

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Президент усть-каменогорского «Торпедо» Николай Проскурин ответил на обвинения в том, что команда не получает зарплату с начала года.

– Конечно, кто будет доволен, если не платят зарплату? Ни спортсмены, ни обслуга. Я сам полгода не получаю зарплату. И что я должен делать?

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