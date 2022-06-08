Хоккеисты «Торпедо» и «Алтая-Торпедо» не получают зарплату с начала года

Хоккеисты усть-каменогорского «Торпедо» и «Алтая-Торпедо» не получают зарплату с января.

«За весь сезон чувствовалось, что руководство клуба пренебрегает корпоративными ценностями, не выплачивая премий, но при этом штрафуя по каждому поводу. Конституция Республики Казахстан устанавливает, что каждый имеет право на вознаграждение за труд. Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам зарплату.

Однако руководство клуба пренебрегает Конституцией Республики Казахстан и Трудовым кодексом и имеет задолженность по зарплате и другим премиальным выплатам перед всеми хоккеистами с декабря 2021 года. Последний раз зарплату хоккеисты клуба получили в декабре. На настоящий момент клуб имеет задолженность перед хоккеистами за четыре месяца работы.

Никто из хоккеистов пока не обратился в прокуратуру, хотя, согласно закону, задержка выплаты заработной платы является нарушением трудового законодательства Республики Казахстан, влекущим административную и уголовную ответственность.

Клуб, когда-то флагман казахстанского хоккея, теперь лидирует только совсем в других вещах. Во время сезона руководство клуба штрафует игроков за любую провинность, но при этом забывает о своих обязанностях при выплате премий», – говорится в письме игроков, опубликованном порталом Шайба.kz.

Президентом клуба в настоящий момент является Николай Проскурин.

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