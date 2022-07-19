Есенаманов: о жеребьевке отбора ЧМ-2024: «Сейчас все сборные считаются друг для друга серьезными соперниками»

Игрок футзального «Кайрата» и сборной Казахстана и Чингиз Есенаманов поделился мнением о соперниках по группе в квалификации ЧМ-2024 и жеребьевке в Лиге чемпионов.

– Какая у тебя была реакция на итоги жеребьевки группы отбора на ЧМ-2024?

– В принципе, нормальная. Сейчас все сборные считаются друг для друга серьезными соперниками. Слабых команд, мне кажется, не осталось. Мы должны выигрывать и доказывать, что мы лучше.

– Снова Словения! Можно ли их считать принципиальными соперниками? На каком этапе идет развитие словенского футзала?

– Так получается, что мы часто с ними играем. Не знаю, насколько можно назвать принципиальными соперниками, но с ними всегда непросто играть. Словения – хорошая сборная, игроки боевые, техничные, габаритные. Будем играть в свою игру и, думаю, у нас все получится. Мы никого не боимся, но ко всем оппонентам относимся с уважением.

– Помнишь свой гол в ворота Словении? Как это было?

– Я помню. Это были отборочные матчи, кажется, к чемпионату мира. Тогда мы сыграли 2:2. Неплохой гол получился – прокинул между ног защитнику и ударил с левой в дальний угол. Запомнилось это, потому что забил красиво (улыбается) и это был важный мяч в том матче. Нельзя было проигрывать.

– За национальную сборную на сегодняшний день ты провел 88 матчей. Есть ли цель стать абсолютным рекордсменом по проведённым матчам за главную команду страны?

– Приятно сыграть за родину 88 матчей, но нет цели стать рекордсменом. Как даст Всевышний, столько и сыграю. Главное делать это хорошо и, чтобы у сборной были результаты. Будет 100 – значит так тому и быть.

– Что думаешь о соперниках в основном раунде Лиги чемпионов?

– Посмотрим, соперники серьезные. Будем разбирать, группа попалась тяжелая. На этой стадии, считаю, слабых соперников не бывает. Нужно все проанализировать.

– Каковы шансы у «Аята»? Не пора ли вице-чемпионам нашего чемпионата побороться за выход в большую четверку?

– Полагаю, что шансы большие. Состав хороший: и легионеры, и местные играют на высоком уровне. У «Аята» есть все шансы пройти дальше. Они еще не показали себя в Лиге чемпионов. Они рвутся в бой, настрой бешеный.

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