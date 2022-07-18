Фазли забил три гола в ворота «Жетысу». Это первый хет-трик в истории «Турана»

31-летний македонский нападающий «Турана» Самир Фазли стал героем матча Кубка Казахстана против «Жетысу», забив три гола. Это первый хет-трик в истории туркестанского клуба.

Напомним, «Туран» во втором туре разгромил «Жетысу» (3:0).

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