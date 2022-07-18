Вратарь «Турана» Жомарт о победе над «Жетысу»: «Рад, что ребята бились и достигли этого результата»

Вратарь «Турана» Динмухаммед Жомарт прокомментировал матч 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана против «Жетысу» (3:0).

– Спасибо, эмоции на очень высоком уровне! Важно было хорошо сыграть, хорошо выступить. Для меня было важно, что тренерский штаб доверил мне такой матч. Я рад, что ребята бились и достигли этого результата.

– Как тебя приняли в команде?

– В команде приняли очень тепло, хороший коллектив.

– Какие задачи на сезон?

– Личная задача? С каждым днем становится все лучше. Дальше уже тренерский штаб будет решать, кто будет играть.

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