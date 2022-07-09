Благоевич: «Рад, что молодые игроки почувствовали не только привилегию, но и обязанность носить майку «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался о ничьей с «Жетысу» (0:0) в Кубке Казахстана.

– Мы использовали старт нового соревнования, чтобы дать возможность футболистам, которые мало играли в предыдущий период, а также нескольким игрокам из молодежного состава. В стартовый состав мы добавили пару игроков из основного состава с целью помочь молодым игрокам, оказать им поддержку и внести стабильность в игру. Этот микс сработал хорошо, учитывая, что они сыграли вместе впервые.

– На поле вышли игроки молодежного состава «Астаны». Вам понравилась игра наших воспитанников?

– Я рад, что молодые игроки почувствовали не только привилегию, но и обязанность носить майку нашего клуба. В первом тайме у нас было много сложностей, особенно в оборонительной фазе. Во втором тайме мы внесли некоторые тактические изменения, оказали дополнительную поддержку игрокам и это помогло. «Жетысу» – далеко не слабая команда, потому что в ней много игроков, которые выступали в Премьер-лиге. Позади один из кубковых матчей, мы уважаем конкуренцию и хотим занять то место, которое будет вести нас дальше.

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