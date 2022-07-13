Кубок Азии по баскетболу. Сборная Казахстана стартовала с крупного поражения от Японии

Сборная Казахстана по баскетболу уступила Японии в стартовом матче Кубка Азии (68:100).
В параллельной игре группы сборная Ирана обыграла Сирию (80:67).
Следующий матч казахстанцев состоится 15 июля против Ирана.
Победитель группы выходит напрямую в четвертьфинал, а команды, занявшие второе и третье места, отправятся в 1/8 финала.
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