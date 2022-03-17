«Ордабасы» объявил о подписании белорусского нападающего Садовского

«Ордабасы» заключил трудовое соглашение с белорусским нападающим Всеволодом Садовским. ⠀ Всеволод выступал на родине за «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Динамо» (Брест). Прошлый сезон провёл в брестском клубе «Рух», в составе которого сыграл 33 матча и забил 13 голов.

Напомним, «Ордабасы» стартовал в КПЛ-2022 с ничьей с «Махтааралом» (1:1), а затем уступил «Таразу» (0:1).

Шымкентский клуб уже включил игрока в заявку КПЛ. Также вместе с ним в заявку был включен узбекский нападающий Абубакир Муйдинов.

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