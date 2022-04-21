«Урал» отправил запрос на трансфер нападающего «Кайрата» (sportx.kz)

Екатеринбургский «Урал» заинтересован в трансфере форварда «Кайрата» Артура Шушеначева, сообщает sportx.kz.

По информации источника, на минувшей неделе «Кайрат» получил запрос на трансфер своего нападающего от «Урала». Клуб из Екатеринбурга готов выкупить Шушеначева у алматинцев.

«По всей видимости, сумма трансфера не устроила руководство «Кайрата» и они ответили отказом на первоначальное предложение. Зимой Шушеначев уже был на карандаше у европейских клубов, а в феврале «Кайрат» почти договорился с польским «Шленском» о продаже Артура за 500 тысяч евро.

В последний момент из-за форс-мажорных обстоятельств, «Шленск» отозвал предложение. Ситуацией попытались воспользоваться в другом клубе из Польши: «Легия» из Варшавы предложила за игрока 300 тысяч евро. Но получила отказ».

Сообщается, что предложение «Урала» было гораздо ниже 500 тысяч евро – за такую сумму в «Кайрате» готовы расстаться со своим нападающим. Переговоры не завершены и «Урал» еще может увеличить первоначальное предложение.

Если «Кайрат» не продаст Шушеначева в ближайшие месяцы, то зимой он может уйти бесплатно после завершения контракта.

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