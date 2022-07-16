Советник акима Жамбылской области Баирханов угрожал судьям. Суд возбудил уголовное дело

Советник акима Жамбылской области Жандос Баирханов публично оскорблял и угрожал спортивным судьям и генеральному секретарю Сырлыбаеву Ермеку. Это случилось 13 апреля в Таразе на 30-ом чемпионате страны по волейболу среди мужских команд Национальной лиги.

Баирханов был недоволен решением судей. Из-за этого он публично выражался нецензурной бранью и угрожал Сырлыбаеву словами «Если и дальше так будете судить, то я Вас здесь всех похороню, вы отсюда не уедете».

Суд возбудил уголовное дело. Жандосу Баирханову предъявили обвинение по статье «Оскорбления». Дело направлено в прокуроратуру Тараза для решения вопроса о проведении досудебного расследования. Действия чиновника проверят на наличие признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей за хулиганство.

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