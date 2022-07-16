Главный тренер «Атырау» Горовенко: «Неприемлемо для команды Премьер-лиги в численном преимуществе пропускать три гола»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Кайрата» (2:3).

– «Кайрат» – очень сложный соперник, который идет на ходу. Готовились серьезно к игре, в начале команда выполняла установку тренера. Забили быстрый гол, спровоцировали удалиться вратаря соперника. Казалось бы, надо было укреплять свой успех, но грубая ошибка наших двух защитников подарила гол соперника.

По ходу матча проигрывали со счетом – 1:3, я думаю, это неприемлемо для команды Премьер-лиги в численном преимуществе пропускать три гола. Большие претензии к игрокам атаки, если мы не сыграем на ноль, то у нас большие проблемы в созидании. Когда надо было отыгрываться, снова впереди не могли ничего придумать. Были моменты, где команда опустила голову. Будет серьёзный разговор, нужно что-то поменять, неприемлемый результат для меня.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой