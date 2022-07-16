Муратов подписал пробный контракт с «Барысом»

«Барыс» официально сообщает о заключении пробного контракта с Батырланом Муратовым. Соглашение с казахстанским нападающим действует до 31 августа 2022 года.

Муратов прошел в «Барысе» всю вертикаль развития, начиная от детских коллективов, заканчивая основной командой. В КХЛ форвард сыграл 11 матчей.

Минувший сезон Батырлан провел в клубе «РоКи» во второй лиге Финляндии. За 49 игр регулярного чемпионата он заработал 51 (19+32) балл, что позволило стать лучшим бомбардиром своей команды. В плей-офф Муратов записал на свой счет еще 6 (2+4) очков за 10 встреч.

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