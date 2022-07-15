Казахстанский профсоюзный деятель: «Если Рыбакина россиянка, тогда братья Кличко – казахстанцы»

Казахстанский профсоюзный деятель Асхат Асылбеков высказался о спорах на тему натурализации чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной.

«Если следовать логике тех, кто считает Рыбакину россиянкой, тогда чемпионы мира по боксу братья Кличко, которые учились и жили в Казахстане, а также Олег Маскаев и Наталья Рагозина, которые родились в Карагандинской области, тоже казахстанцы.

Важнее всего флаг, который поднимает спортсмен в минуту победы. Рыбакина представляет Казахстан и является гражданкой Казахстана. К чему все эти споры, показывающие массу комплексов нашего общества? Просто радуйтесь, что Казахстан выиграл Уимблдон», – написал он в фейсбуке.

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Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой