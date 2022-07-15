Галым Мамбеталиев возглавил «Номад»

Известен тренерский штаб «Номада» на предстоящий сезон.

Главным тренером назначен казахстанский специалист Галым Мамбеталиев.

В разные годы он возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана. Также он работал со «Снежными Барсами» и молодежной сборной страны.

Помогать Мамбеталиеву будут Александр Высоцкий, Александр Березенский и Павел Бессонов.

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