«Каспий» домашние матчи будет проводить на «Астана Арене» из-за замены газона на «Жас Канате» («Гол емес!»)

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«Каспий» с 1 августа будет проводить домашние игры на стадионе «Астана Арена». Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес!».

На домашнем стадионе актаусцев – «Жас Канат» запланирована долгожданная замена искусственного газона.

Следующий домашний матч «Каспия» пройдет 23 июля против «Кайсара» в рамках Кубка Казахстана.

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