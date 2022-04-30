Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. Финал, 7-й матч. «Сарыарка» принимает «Арлан»

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Сегодня пройдет очередной игровой день плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

Чемпионат Казахстана

Финал

«Сарыарка» (3) – «Арлан» (3) – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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