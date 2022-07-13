Sports.ru Казахстан – официальный информационный партнeр проекта «Super Bol!»

Sports.ru является крупнейшим информационным ресурсом СНГ с широкой аудиторией, который представляет собой не просто новостной портал, а большую платформу с блогами, социальными сетями, мобильными приложениями.

«Мы считаем, что «Super Bol!» – это интересный проект с правильным целями. В нашей стране много талантов, которые не стали футболистами, потому что так и не получили шанс в своих командах. «Super Bol!» дает возможность парням заявить о себе на всю страну. Хочется верить, что проект подарит нам крутых и талантливых ребят», – отметил главный редактор казахстанской редакции Sports.ru Казахстан Антон Лысяк.

«Нам очень близка по духу аудитория Sports.ru Казахстан. Это, прежде всего, думающая и искренне любящая спорт молодёжь. И стиль подачи авторов этого портала, их внимание к деталям нам очень близко. Уверен, что наше сотрудничество поможет читателям Sports.ru Казахстан лучше узнать героев нашего проекта, их историю, а также позволит следить за дальнейшей судьбой ребят, пришедших в этот проект за своей мечтой», – отметил креативный продюсер проекта Айдын Кожахмет.

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