Чемпионка Уимблдона Рыбакина пожертвует часть призовых денег в приют для животных

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пожертвует часть призовых денег, заработанных за победу на Уимблдоне, в приют для животных.
Она сообщила об этом на пресс-конференции в Нур-Султане.
Также часть призовых по инициативе теннисистки пойдет на помощь казахстанским юниорам.
Рыбакина получила 2 миллиона фунтов за победу на турнире серии Большого шлема.
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