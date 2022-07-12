Чемпионка Уимблдона Рыбакина пожертвует часть призовых денег в приют для животных

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пожертвует часть призовых денег, заработанных за победу на Уимблдоне, в приют для животных.

Она сообщила об этом на пресс-конференции в Нур-Султане.

Также часть призовых по инициативе теннисистки пойдет на помощь казахстанским юниорам.

Рыбакина получила 2 миллиона фунтов за победу на турнире серии Большого шлема.

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