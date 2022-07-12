Во сколько смотреть матч ЦСКА Зайнутдинова в Казахстане 16 июля

Московский ЦСКА, за который выступает казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, сыграет с «Уралом» в 1-м туре РПЛ.

Матч состоится 16 июля в 18:00 по Нур-Султану.

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Где смотреть ближайший тур РПЛ в Казахстане 15, 16 и 17 июля

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