Где смотреть ближайший тур РПЛ в Казахстане 15, 16 и 17 июля

На этой неделе пройдут матчи 1-го тура РПЛ с участием казахстанцев.
Время указано по Нур-Султану.
15 июля
«Химки» – «Зенит» (Нуралы Алип), 23:00;
16 июля
«ЦСКА» (Бахтиер Зайнутдинов) – «Урал», 18:00;
«Оренбург» – «Крылья Советов», 20:30;
«Ахмат» (Марат Быстров) – «Спартак», 23:00;
17 июля
«Торпедо» – «Сочи», 18:00;
«Локомотив» – «Пари НН», 20:30;
«Динамо» – «Ростов», 23:00;
«Краснодар» – «Факел», 23:00.
Матчи транслируются в Казахстане по телеканалу Q Sport HD.
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