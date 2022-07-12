Где смотреть ближайший тур РПЛ в Казахстане 15, 16 и 17 июля

На этой неделе пройдут матчи 1-го тура РПЛ с участием казахстанцев.

Время указано по Нур-Султану.

15 июля

«Химки» – «Зенит» (Нуралы Алип), 23:00;

16 июля

«ЦСКА» (Бахтиер Зайнутдинов) – «Урал», 18:00;

«Оренбург» – «Крылья Советов», 20:30;

«Ахмат» (Марат Быстров) – «Спартак», 23:00;

17 июля

«Торпедо» – «Сочи», 18:00;

«Локомотив» – «Пари НН», 20:30;

«Динамо» – «Ростов», 23:00;

«Краснодар» – «Факел», 23:00.

Матчи транслируются в Казахстане по телеканалу Q Sport HD.

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