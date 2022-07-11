Токаев наградил Рыбакину орденом «Достық» ІІ степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Достық» ІІ степени.

Орденом «Достық» награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Первая ракетка Казахстана выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде, в финальном матче победив Онс Жабер из Туниса.

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