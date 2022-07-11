Рыбакина отказалась от денежной премии федерации тенниса Казахстана. Она хочет отдать часть призовых с Уимблдона на поддержку юниоров в стране

Победительница Уимблдона, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина отказалась от премии национальной федерации тенниса.

Об этом сообщил вице-президент ФТК Юрий Польский.

Также он отметил, что Рыбакина хочет пожертвовать долю призовых денег с Уимблдона на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане.

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