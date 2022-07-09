Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!», – написал он в твиттере.

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