Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!», – написал он в твиттере.

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