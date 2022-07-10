Алип завоевал Суперкубок России с «Зенитом». Это второй трофей казахстанца в составе петербуржцев

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в составе «Зенита» выиграл Суперкубок России-2022.

Петербургский клуб обыграл «Спартак» (4:0). Алип вышел в старте и отыграл весь матч.

Казахстанец выиграл свой второй трофей в составе «Зенита». Ранее он стал чемпионом России сезона 2021/22.

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