Британский журналист: «Рыбакина платит подоходный налог в России. Часть ее призовых с Уимблдона пойдет напрямую Путину»

Теги Уимблдон Владимир Путин Виктория Азаренко Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Британский журналист Сэм Стрит прокомментировал выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финал Уимблдона.

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«Елена Рыбакина получит минимум 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде.

Так как она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдет напрямую Владимиру Путину.

Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», – написал он в твиттере.

В финале Рыбакина встретится со второй ракеткой мира Онс Жабер.

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