Где смотреть финал «Уимблдона» Рыбакина – Жабер 9 июля

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина за титул «Большого шлема» сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится 9 июля в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире покажет телеканал Setanta Qazaqstan.

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