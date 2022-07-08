Токаев поздравил Рыбакину с выходом в финал «Уимблдона»

Теги Уимблдон Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в полуфинале «Уимблдона» над Симоной Халеп (6:3, 6:3).

«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!», – написал Токаев в своем твиттере.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»

Хет-трик Томасова, отскок «Тобола» в матче с «Тураном» и волевая победа «Актобе»: все самое интересное о новом туре КПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные