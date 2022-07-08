Токаев поздравил Рыбакину с выходом в финал «Уимблдона»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в полуфинале «Уимблдона» над Симоной Халеп (6:3, 6:3).

«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!», – написал Токаев в своем твиттере.

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