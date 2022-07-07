Ташкентский «Локомотив» заплатит «Кайрату» более 10% от будущей продажи Жалолиддинова (В. Жарков)

Жасурбек Жалолиддинов, вернувшийся в ташкентский «Локомотив» из «Кайрата», может вновь сменить клуб.

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«Однако вернул Жасура «Локо» не для того, чтобы усилить свой состав, в самое ближайшее время ташкентцы продадут своего «Месси». При этом предложение о покупке Жалолиддинова, видимо, настолько выгодное, что в «Локомотиве» спокойно согласились погасить «Кайрату» сумму за оставшуюся аренду (портал Transfermarkt сообщает о сумме 550 тысяч евро), а также выплатить достаточно солидный процент с ближайшего трансфера футболиста. Точную сумму источник мне не назвал, но уверяет, что это больше 10% от сделки. Так что денег «Кайрату» до конца сезона теперь точно хватит!», – пишет журналист Владимир Жарков.

Статистика 20-летнего узбекистанского полузащитника здесь.

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