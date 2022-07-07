«Кайрат» объявил о расставании с Жалолиддиновым и об уходе Пивкина в аренду

«Кайрат» официально объявил о расставании с двумя футболистами.

Команду покинул узбекистанский полузащитник Жасурбек Жалолиддинов, досрочно вернувшийся в ташкентский «Локомотив» из аренды.

Кроме того, алматинцы отдали 19-летнего голкипера Никиту Пивкина в годичную аренду в «Электрон» из Великого Новгорода, выступающий в ФНЛ-2.

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