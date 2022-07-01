Уроженец Алматы стал обладателем Кубка Стэнли в качестве массажиста «Колорадо Эвеланш»

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Уроженец Алматы Евгений Халецкий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».

Он работает главным массажистом команды и занимает эту должность с прошлого года.

При этом Халецкий сотрудничает с клубом с 1996 года, когда переехал в США.

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