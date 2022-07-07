Защитник «Ференцвароша» о 0:0 с «Тоболом»: «Мы не можем быть довольны, но ничья – также неплохой результат»

Защитник «Ференцвароша» Сами Ммаэ высказался после ничьи с «Тоболом» (0:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ.

– Мы не можем быть довольны, но ничья – также неплохой результат. Важнейшей задачей было не пропустить гол. Мы должны были играть в более быстром темпе, однако, мы провели первый официальный матч в сезоне, хотя соперник в свою очередь очень организованно оборонялся. Мы должны побеждать дома, и если мы будем играть лучше, чем сейчас, то сможем выиграть ответный матч.

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