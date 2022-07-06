Агент Васина Минасов: «Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА»

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, прокомментировал возвращение футболиста в ЦСКА.

«Я считаю, что Виктор здорово себя проявил в «Кайрате». Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали. Никаких трудностей с адаптацией у него не возникало. Ему там очень комфортно.

Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за все время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА – я не вижу в этом никакой проблемы для клуба», — сказал Минасов.

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