Полузащитник «Ференцвароша» Вечеи: «Знаем о «Тоболе» практически все»

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Венгрии по футболу Балинт Вечеи дал интервью перед первым матчем с «Тоболом» в 1-м квалификационном раунде ЛЧ.

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– «Тобол» может быть опасен, так как их чемпионат находится в самом разгаре. Как вы будете готовиться?

– Матч стоит на повестке дня уже несколько дней. Мы смотрим больше видеоматериалов «Тобола», поэтому знаем о них практически все. Нам показали сильные и слабые стороны команды, прежде всего мы пытались найти их ошибки, которыми можно воспользоваться. Мы не знаем, какую тактику они будут использовать против нас, но бросается в глаза, что в последних четырех матчах под руководством нового тренера они играли по одной и той же схеме. В их пользу говорит то, что их лига в самом разгаре, но мы сыграли три товарищеских матча в Австрии, так что проблем возникнуть не должно.

– Вам пришлось преодолеть более трех тысяч километров до Костаная, это может создать проблемы?

– Пришлось проделать долгий путь, но в Казахстан мы прибыли в понедельник, поэтому у нас будет время привыкнуть к часовому поясу. Разница в четыре часа, это нужно учитывать. Готовимся почти в своем ритме, матч пройдет после полудня по венгерскому времени.

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