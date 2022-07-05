Стадион «Кайрата» планируют модернизировать с увеличением до 45 тысяч мест

Стадион «Центральный» в Алматы в рамках плана развития города планируют модернизировать до 2030 года.

Акимат Алматы и центр развития города совместно более чем с 40 экспертами разработали программу «Алматы – глобальный город для людей». В ней представлены основные приоритеты развития мегаполиса до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.

Согласно программе, к 2030 году планируется увеличение посадочных мест Центрального стадиона Алматы до 45 тысяч.

Таким образом, если план будет реализован, то вместимость «Центрального» увеличится в два раза.

Напомним, стадион вмещает в себя 23 804 зрителей.

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