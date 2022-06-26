Седнев: «Мы приехали не просто заработать очки, а победить»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу в 15-м туре КЛП над «Акжайыком» (1:0).

– Мы рады непростой победе в равной игре. Мы оказались чуть точнее в стратегическом важном моменте и выражаю благодарность своим футболистам за то, что в непростых условиях все время думали о победе. Мы приехали в Уральск не просто заработать очки, а хотели именно победить. Нужно отдать должное и сопернику, хорошая команда, была очень вязкая игра, мало опасных моментов. В одном из моментов, со стандартного положения мы были чуть точнее, поэтому сейчас возвращаемся домой с позитивным настроением. Двигаемся вперед, нам предстоит переигровка с «Аксу», также очень непростой матч, будем серьезно к нему готовится.

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