Благоевич после победы над «Мактааралом»: «Я сказал игрокам, чтобы они не нервничали, не торопились и не смотрели на табло»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал победу над «Мактааралом» (4:0) в рамках 16-го тура КПЛ.

– Поздравляю моих игроков с победой! Я думаю, что это была заслуженная победа. В первом тайме не получалось найти путь к воротам через низкую оборону соперника, как мы ожидали. Мы знали, что во втором тайме все решит наша настойчивость и терпение. Я сказал игрокам, чтобы они не нервничали, не торопились и не смотрели на табло, а только думали о принципах игры – так и получилось, хочу за это их похвалить. Особенно хочу отметить первый гол – он показал то, как мы должны были играть. После него уже все пошло по-другому, тогда нам стало легче. Еще раз поздравляю моих ребят с победой и желаю «Мактааралу» удачи в дальнейшем в чемпионате.

– Травму получил Камо Оганесян, учитывая, что впереди еврокубки, что предпримете в данном случае?

– Да, это еще один вопрос, который возник перед нами. Как и у Абата, так и у Талгата и Камо, была сильная нагрузка во время перерыва на национальные сборные. У нас не получилось восстановить Камо, так как нам не хватает игроков. Ему пришлось сыграть в каждом матче, а это игрок, который находится в большой интенсивности во время матча. К сожалению, произошла травма и я надеялся, что он выдержит эту игру, а потом мы планировали дать ему и другим игрокам 2-3 дня отдыха. Слава богу, что Аслана Дарабаева ничего не беспокоит. Нам предстоит завтра отправить его на анализ МРТ и узнать степень его повреждения. Надеюсь, что ничего серьезного, но ему точно предстоит выдержать паузу. Постараемся вместе с медицинским штабом вернуть его как можно быстрее.

– В чем причина частых травм у игроков вашей команды? Возможно, дело в нагрузках на тренировках?

– Есть определенная проблема, которую мы анализируем. У нас получилось так, что у нас также травмы получили Абат и Талгат. Получилось так, что они месяц тренировались в составе сборной и я не в курсе того, какие нагрузки были у них там. В нашем составе же не так много игроков, у нас не хватает футболистов, поэтому мы не смогли дать им отдых. У Марина на прошлом игре была проблема со спиной, возможно быть что-то неправильно сделали, но он быстро вернулся в состав. У Педро было воспаление преобладающих мышц, мы могли его взять с собой в Актобе, но не стали рисковать. Мы анализировали это, причины могут быть разные, но они останутся между нами. Мы постараемся все это решить.

– Учитывая последние матчи, что вы скажете об игре Марко Милошевича? Не думали ли вы поставить в ворота Александра Заруцкого, учитывая, что Милошевич пропускает голы практически при каждом ударе в створ? Болельщики недовольны его игрой.

– Я очень уверен в Марко, как и в Саше Заруцком – у нас очень классные вратари. Я уважаю всех болельщиков, журналистов, но, к сожалению, я не читаю комментарии о том, что пишут. Стараюсь принимать решения, которые будут лучшими в интересах команды. Вы сказали, что в каждом матче он пропускает голы, но если посмотрите статистику, то увидите, что до предыдущего матча, мы были командой, которая пропустила меньше всех голов. Да, бывает такое, что вратарь пропускает голы при двух ударах. Если вы возьмете в пример лучшего вратаря мира, то увидите, что у него бывает матчи, когда он пропускает в таких же случаях – это футбол. Есть матчи такие, как сегодня, когда было несколько ударов – и он отстоял на ноль. Я вижу это так. Мне бы хотелось, чтобы болельщики и журналисты поддерживали наших игроков, несмотря на ситуацию, которая происходит. Я очень верю в Марко, в Сашу, в Подымского – у нас три классных вратаря. Не сомневаюсь в их качествах и уверен, что в «Астане» находятся три лучших вратаря Казахстана.

– Сегодня во втором тайме на поле вышел Султан Сагнаев и забил дебютный гол за «Астану». Видите ли вы в нем прогресс?

– Султан очень хорошо тренируется, я очень доволен им. И это награждение за то, как он относится к тренировкам. Я знаю Султана давно, еще два года назад он был вместе со мной в «Каспий». Знаю, как он может играть и то, как он забил сегодня – это его награждение. Очень ответственный парень, много старается, выполняет много интенсивных движений на поле, мы видим это, когда проводим анализ. Он выходит сыграть на 5, 10 и 15 минут и старается воспользоваться этим шансом по максимуму.

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