Благоевич: «Актобе» выиграл заслуженно. Ничего, продолжаем дальше работать»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал поражение от «Актобе» (1:4).

– Во-первых, хочу поздравить «Актобе» с победой. Она далась сопернику нелегко. Но счет не отображает содержание матча. Мы не заслуживали такого крупного поражения. Просто мы не использовали свои моменты, а «Актобе» свои – реализовал. Так получилось. «Актобе» выиграл заслуженно. Ничего, продолжаем дальше работать. Я верю в свою команду и своих ребят.

– Сегодня на стадионе была мощная поддержка от болельщиков «Актобе». Можно ли считать это одной из причин такой яркой игры хозяев поля?

– Если у тебя есть такие болельщики, это очень круто. Я в прошлом сезоне бывал здесь в качестве главного тренера «Каспия» в последнем туре и был в восторге от здешней атмосферы. Я очень уважаю болельщиков «Актобе», которые рьяно поддерживают свою команду. При этом они не оскорбляют команду соперников, за что я им отдельно респектую. Я был бы очень рад, если в каждом городе был бы такой стадион с такими прекрасными болельщиками.

– С «Каспием» в игровом плане у Вас получалось задуманное. С «Астаной» когда подобное случится и почему сегодня не удалось выступить Вашей команде по намеченному плану?

– Что я могу сказать? Мы прогрессируем. Но, конечно, иногда получается добиться результата, а иногда – нет. Понятно, что результаты влияют на впечатления от выступления команды. Да, если бы сегодня мы не пропустили два первых гола, то игра сложилась бы иначе, возможно. То есть мы все порой смотрим на результат. Если говорить о стиле команды, то я вижу в своей команды ту манеру, которую предпочитаю видеть. Но опять же нет результата – нет позитива.

– У Вашей команды сегодня отсутствовало большое количество игроков в связи с травмами. Почему скамейку не заполнили молодыми футболистами «Астаны»?

– Да, но вчера «Астана М» играла на выезде в Шымкенте. Поэтому они физически не могли нам помочь. А проблемы в нашем составе возникли в последний момент, на что мы не успели среагировать. – Кого бы Вы отметили в составе «Актобе» по сегодняшнему матчу?

– Не буду делать глубокий анализ. Хочу спокойно посмотреть сперва матч в видеозаписи. Да, мы заранее смотрели игры актюбинцев, когда готовились к сегодняшнему матчу. И мы были в курсе, сколько здесь качественных игроков и что от них ожидать. Но мы недостаточно использовали сегодня слабые стороны команды соперника.

– Вышла информация, что «Астана» интересуется Рамазаном Оразовым. Правда ли это? И нравится ли он Вам лично как игрок?

– Мы не разговаривали на эту тему. Так что не знаю. Но он мне нравится как игрок, особенно когда играл в составе сборной. Интересный игрок. После каждого матча мне задают вопрос о потенциальных усилениях. Но мы сейчас не в состоянии кого-то подписывать. Тем более игрока, который имеет контракт с другой командой.

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