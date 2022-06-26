Главный тренер «Акжайыка» Мазяр покинет свой пост. Директор клуба написал заявление об уходе (Metaratings)

Как сообщает Meta-ratings.kz, главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр в ближайшие дни покинет клуб. Также директор клуба Азамат Шайхы написал заявление об уходе по собственному желанию. Не исключено, что отставка Шайхы будет принята в облспорте в ближайшие дни.

Сегодня должно состояться собрание, на котором команде объявят об изменениях в тренерском штабе.

После 13 проведенных игр на счету уральцев 12 очков. Команда располагается на предпоследнем месте и идет в зоне вылета.

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